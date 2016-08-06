В результате пожара в баре во Франции погибли 13 человек
06:11, 06 августа 2016Мир
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Не менее 13 человек погибли в результате пожара в баре во французском Руане.
В результате пожара в баре во Франции погибли 13 человек / twitter.com/betty_debeketch
Об этом сообщает CNN.
Пожар произошел в баре Le Cuba Libre. Пожарным понадобилось полчаса, чтобы потушить возгорание.
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Отмечается, что возраст погибших составляет от 18 до 25 лет. В момент происшествия в заведении отмечали день рождения.
По некоторым данным, в заведении произошел "случайный взрыв".
Одиннадцать свидетелей доставили в полицейский участок, чтобы взять у них показания.
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