В Италии грузовой самолет вылетел на автостраду (фото)
10:27, 05 августа 2016Мир
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Пилот грузового самолета Boeing-737, который летел из Парижа, не справился с управлением и врезался в кольцевую дорогу.
В Италии грузовой лайнер вылетел на автостраду / MarcoMauriPude@twitter
Это могло произойти из-за неблагоприятной погоды, передает Daily Mail.
Самолет заходил на посадку в аэропорт Бергамо (север Италии - Ред.), когда произошло это происшествие.
По сообщениям местных СМИ, авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий.
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Из-за этого несколько рейсов отменили, а аэропорт временно не работал.
Пострадавших среди водителей нет, экипаж самолета также невредим.
Ранее УНИАН сообщал, что в аэропорту Дубая совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Emirates. По предварительным данным, у самолета не выпустилась одна из стоек шасси.
В Италии грузовой лайнер вылетел на автостраду / MarcoMauriPude@twitter
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