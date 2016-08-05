В Италии грузовой самолет вылетел на автостраду (фото)

Это могло произойти из-за неблагоприятной погоды, передает Daily Mail.

Самолет заходил на посадку в аэропорт Бергамо (север Италии - Ред.), когда произошло это происшествие.

По сообщениям местных СМИ, авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

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Из-за этого несколько рейсов отменили, а аэропорт временно не работал.

Пострадавших среди водителей нет, экипаж самолета также невредим.

Ранее УНИАН сообщал, что в аэропорту Дубая совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Emirates. По предварительным данным, у самолета не выпустилась одна из стоек шасси.