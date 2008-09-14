В авиакатастрофе в Перми погиб бывший командующий войсками на Кавказе

Администрация Пермского края подтвердила, что на борту разбившегося самолета Boeing 737-500 авиакомпании "Аэрофлот-Норд" находился 61-летний генерал-полковник Геннадий Трошев - командующий 58-й армией и Объединённой группировкой войск министерства обороны РФ в Чечне (1995-1997), с началом Второй чеченской войны - командующий группировкой «Восток», Герой России (1999), командующий Северо-Кавказским военным округом (2000-2002), советник президента РФ по вопросам казачества (с 2003). Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о гибели Трошева также подтвердил министр транспорта России Игорь Левитин. Он не уточнил, найдены ли останки или документы генерала.

Трошев направлялся в Краснокамск на соревнования по самбо. Вместе с Трошевым летели вице-президент федерации самбо России Владимир Погодин и президент федерации самбо Чувашии Александр Трофимов.