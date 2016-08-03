Вследствие аварии самолета в аэропорту Дубая погиб пожарный

Об этом заявил глава перевозчика Шейх Ахмед бин Саид аль-Мактум в опубликованном перевозчиком обращении, передает украинская редакция "Немецкой волны". По его словам, расследование причин инцидента продолжается, 14 человек госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести. Обстоятельств гибели спасателя он не уточнил.

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Во время приземления, по сообщениям очевидцев, самолет садился слишком быстро и врезался в конец взлетной полосы, на видео в соцсетях видно, как от борта отпадает правый двигатель. Самолет загорелся, однако всех пассажиров и команду удалось спасти. "Эвакуация велась профессионально. Экипаж покинул кабину последним", добавил аль-Мактум. На время прибытия спасательной команды крыша самолета полностью обвалилась.

Немецкий специалист по авиабезопасности Хайнрих Гроссбонгхарт отметил, что вряд ли у самолета во время рейса возникли технические проблемы - тогда бы, указал он, аэропорт приготовился к аварийному принятию. По его мнению, пилот пытался сделать повторный круг для посадки, однако не сумел завершить маневр.