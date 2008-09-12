ООН: 192 тысячи человек стали беженцами в Грузии

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что согласно новым данным, 192 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома из-за военного конфликта в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, предварительно УВКБ называло цифру 158 тысяч беженцев.

Из 192 тысяч граждан, 127 тыс. - беженцы внутри Грузии, 30 тыс. - внутри Южной Осетии, еще 35 тыс. - беженцы из Северной Осетии, которые находятся сейчас в России.

Также, по данным Управления Верховного комиссара ООН, из 127 тыс. беженцев внутри Грузии 68 тыс. уже вернулись в свои дома. До зимы должны вернуться еще 5 тыс. Из остальных 54 тыс. беженцев 23 тыс. будут нуждаться в жилье на зимний период, поскольку их дома разрушены, прогнозирует УВКБ