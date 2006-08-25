Пожар в Троицком соборе (6 фото)

Пожар в Троицком соборе локализован в 20.00 мск, сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как передает ИТАР-ТАСС, выгорело около 2 тысяч кв м площади кровли собора. По уточненным данным, огнем полностью уничтожен центральный и один из боковых куполов, еще один поврежден частично. Пострадавших нет, прихожан в этот момент в соборе, находящемся на реставрации, не было. Церковная утварь частично эвакуирована.

Тушение пожара сейчас продолжается по 2-му номеру сложности, в нем задействован пожарный вертолет Ми-8.

Пожар в Троицком соборе на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга начался около 17.00 мск. Возгорание произошло на реставрационных лесах, окружавших центральный купол храма. По одной из версий, причиной происшествия могло стать нарушение правил проведения строительных работ.

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