BBC: Украинские женщины - среди самых высоких в мире

Об этом сообщает "ВВС-Україна".

Латвия, Нидерланды, Эстония, Чехия, Сербия, Словакия, Дания, Литва, Беларусь и Украина - это страны с самыми высокими женщинами.

Средний рост голландского мужчины сейчас составляет 183 сантиметра, латвийской женщины - 170 сантиметров.

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Украинки попали в десятку самых высоких на планете. Что касается украинских мужчин - они на 21 месте в мире по росту: между ирландцами и белорусами.

Новое исследование отследило тенденции роста людей в 187 странах с 1914 года.

Ученые обнаружили, что иранские мужчины и южнокорейские женщины за столетие выросли больше всего.

Среднестатистический иранец сейчас более чем 16 см выше, чем сто лет назад, а среднестатистическая жительница Южной Кореи – более, чем на 20.

А вот американцы "подросли" не так сильно: на 5 и 6 сантиметров, в зависимости от пола. Причем они потеряли позиции в рейтинге роста: имея третье и четвертое места в 1914 году, теперь их мужчины оказались на 37 месте, а женщины - на 42.

Верхние позиции в списке сейчас занимают европейские страны.

Самыми низкими мужчинами на планете, согласно исследованию, являются жители Восточного Тимора (160 см в среднем).

А самые низкие женщины, как и столетие назад, - гватемалки. Сейчас средняя жительница этой страны ростом 150 см.

За сто лет довольно сильно увеличился рост людей в ряде стран Восточной Азии, в частности Японии, Китае и Южной Корее.

Однако люди "не особо подросли за столетие" в таких частях мира, как Южная Азия (например, в Индии, Пакистане и Бангладеш), а также в странах к югу от Сахары, рассказал соавтор исследования Джеймс Бентам из Имперского колледжа Лондона.

С 1970-х годов в некоторых странах к югу от Сахары средний рост людей даже упал. Например, это касается мужчин из Уганды и Сьерра-Леоне.