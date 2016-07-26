ЕС изменил график ротации председательства стран-членов до 2030 года из-за Великобритании

Соответствующее решение принято Советом ЕС во вторник в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"После решения Великобритании отказаться от председательства в Совете во второй половине 2017 года, Совет решил выдвинуть шестимесячный порядок председательства, начиная с 1 июля 2017 года. Совет также решил добавить Хорватию, которая на время этого решения еще не является государством-членом, на период январь-июнь 2020 года", - говорится в решении.

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Новый график ротаций выглядит следующим образом: Мальта - январь-июнь 2017, Эстония - июль-декабрь 2017, Болгария - январь-июнь 2018, Австрия - июль-декабрь 2018, Румыния - январь-июнь 2019, Финляндия - июль-декабрь 2019, Хорватия - январь-июнь 2020, Германия - июль-декабрь 2020, Португалия - январь-июнь 2021, Словения - июль-декабрь 2021, Франция - январь-июнь 2022, Чехия - июль-декабрь 2022, Швеция - январь-июнь 2023, Испания - июль-декабрь 2023, Бельгия - январь-июнь 2024, Венгрия - июль-декабрь 2024, Польша - январь-июнь 2025, Дания - июль-декабрь 2025, Кипр - январь-июнь 2026, Ирландия - июль-декабрь 2026, Литва - январь-июнь 2027, Греция - июль-декабрь 2027, Италия - январь-июнь 2028, Латвия - июль-декабрь 2028, Люксембург - январь-июнь 2029, Нидерланды - июль-декабрь 2029, Словакия - январь-июнь 2020, Мальта - июль-декабрь 2030.