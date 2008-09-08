В Цхинвали из Приднестровья выехала вторая бригада строителей

Вторая бригада строителей из Приднестровья в количестве 30 человек отправилась в Южную Осетию для оказания помощи в восстановлении Цхинвали и других населенных пунктов, разрушенных в результате войны. По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрия Ганина, первая бригада уже восстанавливает здание Дворца культуры профсоюзов в Цхинвали.

Ю.Ганин сообщил, что Приднестровье готово принять на своих базах отдыха до 200 человек из Южной Осетии. Все расходы по их проживанию приднестровская сторона возьмет на себя. Лечебные учреждения республики готовы принять до 100 человек, учебные заведения - около 100 школьников и 50 студентов.

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