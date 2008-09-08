Лукашенко предлагает Кремлю сделать свое НАТО

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна стать полноценной военной организацией, аналогичной НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы Белорусского государства, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в Минске на пресс-конференции для российских СМИ.

«Нужно стремиться к тому, чтобы ОДКБ стала полноценной военной организацией. На данный момент существует еще много нюансов, которые могут не устраивать в ОДКБ. Хотелось бы, чтобы ОДКБ была настоящей организацией, как НАТО. У них есть четкий договор: если какая-то страна из НАТО подверглась агрессии, то воюют все. У нас данный пункт даже не все участники ратифицировали. Но к этому надо идти», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его мнению, если Беларусь и Россия, являясь союзниками, готовы к этому, то нужно и проводить соответствующую политику. «Если же к нам будут готовы присоединиться другие, например Казахстан, то следует все прописать и жестко выполнять», - считает Президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября на саммите лидеры стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поддержали действия Москвы во время конфликта в Грузии, однако не стали признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

О позиции ближайших союзников по итогам саммита ОДКБ сообщил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По его словам, все партнеры России по ОДКБ будут определяться по вопросу признания независимости Южной Осетии и Абхазии самостоятельно, «как это и должно быть, исходя из общих принципов и норм международного права, руководствуясь при этом, естественно, своими национальными интересами».

Справка УНИАН. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политический союз, созданный бывшими республиками СССР на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года в Ташкенте. Договор продлевается автоматически каждые пять лет.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.