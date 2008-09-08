Москва угрожает разорвать отношения с НАТО, если Грузии дадут ПДЧ

Россия может прекратить сотрудничать с НАТО в случае, если Грузия присоединится к Плану действий по членству в альянсе (ПДЧ), заявил постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин.

На апрельском саммите НАТО в Бухаресте члены альянса не удовлетворили заявки Украины и Грузии на присоединение к ПДЧ, перенеся решение этого вопроса на декабрь, напоминают Вести.ру.

"Одно дело носиться со ставленником США (президентом Грузии), и совсем другое дело - предоставлять убежище стране-агрессору. О каком сотрудничестве в этом случае может идти речь - ни о каком", - сказал Рогозин.

"С морально-политической точки зрения, присоединение Грузии к ПДЧ будет выглядеть так, что НАТО встала на сторону агрессора", - считает постпред РФ.