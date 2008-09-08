Лукашенко кормит Медведева обещаниями по Абхазии и Южной Осетии

Вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия будет рассмотрен парламентом Беларуси нового созыва, выборы которого состоятся 28 сентября.

Как сообщает агентство Reuters, об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на пресс-конференции для российских региональных СМИ.

"Придет время, и мы рассмотрим этот вопрос в Белоруссии. Рассмотрим, как рассмотрела Россия, в парламенте. У нас выборы в парламент скоро", - сказал А.ЛУКАШЕНКО, выступление которого транслировалось в прямом эфире белорусского радио.

При этом он намекнул, что решение, скорее всего, может быть вынесено в пользу кавказских республик.

"Белоруссия была, есть и будет союзником России. Свои обязательства мы свято соблюдали. Мы четко выразили солидарность с позицией России", - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

"Мы этот вопрос рассмотрим. Как он будет рассмотрен, вы наверное чувствуете. Белоруссия была всегда порядочной в этом отношении", - добавил он.

Агентство напоминает, что Беларусь единственная из стран СНГ открыто поддержала масштабную военную операцию России в Грузии, начатую после попытки Тбилиси силой вернуть под свой контроль Южную Осетию, однако она пока не рассматривала вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии суверенными государствами, предложив рассмотреть его на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

5 сентября после саммита ОДКБ, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что каждый из участников организации будет самостоятельно решать вопрос о признании или непризнании независимости двух грузинских территорий.