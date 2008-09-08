Россияне в панике бросились скупать доллары

Продолжающееся на прошлой неделе - при практическом отсутствии ЦБ России на валютном рынке - снижение курса рубля вызвало растерянность не только у российских аналитиков, но и у населения. Усиливающийся спрос на доллары впервые вызвал появление очередей к обменным пунктам, - об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Как сообщается, курс рубля к бивалютной корзине, традиционному валютному ориентиру ЦБ РФ ($0,55+?0,45), снизился на 3,8% — с 29,27 руб. 6 августа до 30,38 руб. на утро минувшей пятницы.

Глава ЦБ России Сергей Игнатьев на состоявшейся встрече с премьер-министром Владимиром Путиным объяснил, что Банк России демонстративно отказывается от жесткого управления валютным курсом и позволит рынку ослаблять рубль. В течение ближайших двух месяцев выяснится, в какой степени это усилит инфляционные ожидания и поможет ЦБ ограничивать темпы роста импорта, снижать объемы оттока капитала и поддерживать конкурентоспособность российского экспорта и производства.

А тем временем, как передает издание, российский валютный рынок вернулся в конце прошлой недели на много лет назад — в обменных пунктах вновь выстроились очереди, а курс наличной валюты за день менялся несколько раз.

Центробанк же России в минувший четверг начал расходовать свои валютные резервы. По оценкам российских экспертов за один день Банк России продал от $2,5 млрд. до $4 млрд.