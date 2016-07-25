Süddeutsche Zeitung: Один злоумышленник, 58 пуль

Об этом пишет Ларс Лангенау в статье "Один злоумышленник, 58 пуль", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Пятница, 19.30, станция метро "Olympiazentrum". Люди кричат и разбегаются в разные стороны. Отряд спецназначения в масках преследует нескольких злоумышленников. Мужчина, абсолютно растерянный, сообщил, что мимо него пробежали "пятеро преступников с огнестрельным оружием". Они выглядели больше как "европейцы, чем арабы".

Вся информация на тот момент: возможно, теракт, много погибших и раненых, несколько преступников, их по-прежнему не поймали.

Это был вечер, полный паники и ложной информации. Постепенно становилось ясно, что именно произошло в пятницу ночью на севере Мюнхена.

Пятью "преступниками" на станции метро "Olympiazentrum" были вооруженные полицейские в штатском, которых прохожие приняли за террористов. Полицейские решили не переодеваться, а сразу принять меры. На тот момент ни полиция, ни средства массовой информации, ни жители не знали, что происходит в Мюнхене.

Станция метро "Olympiazentrum" находится более чем в километре от места преступления.

Бойня, которую устроил Дэвид С., началась в Макдоналдсе на улице Ханауэр. В 17:52 начали поступать первые экстренные вызовы в полицию. Здесь Дэвид С. убивает из пистолета пять человек. С этим пистолетом в руке он бежит на улицу Ханауэр и убивает еще двух человек в ресторане быстрого питания.

Родители не способны к даче показаний

Примерно через час в сети появилось видео этих событий. Основываясь на этом видео, отец 18-летнего парня идет в полицию и идентифицирует своего сына как стрелявшего. Родители не способны давать показания и сегодня, говорит Роберт Хаймбергер, глава Управления уголовного розыска.

В нескольких шагах от ресторана быстрого питания, перед магазином электроники "Saturn" Дэвид С. убивает еще одного человека. Он бежит по улице в находящийся рядом торговый центр "Olympia". Он пробегает 60-70 метров, без единого выстрела, пока не достигает эскалатора, где и совершает последнее убийство. Затем его след пропадает.

В 20:11, Мюнхенская полиция все еще считает, что преступников было трое. Затем появляется новое видео с Дэвидом С. на крыше гаража. Он обсуждает что-то с местным жителем, который стоит на балконе, затем Дэвид стреляет.

Тогда С. покидает парковку, направляется на север и сталкивается с гражданским полицейским патрулем. Один полицейский стреляет в него, однако, не попадает. Затем на улице Хэнки Дэвид С. застрелился сам.

Манифест Дэвида С.

Сейчас установлено, что он действовал в одиночку. Следователи нашли 58 гильз от пуль. 57 – из оружия Дэвида С. И 58-ая – из пистолета полицейского, который в него стрелял.

Но в пятницу вечером в отсутствие сообщников сложно было поверить. Город объявляет чрезвычайное положение, метро и поезда прекращают движение, полиция говорит об "острой террористической угрозе", задействованы 2300 бойцов, в том числе GSG 9 (подразделение спецназа).

В 1:30 прозвучал отбой тревоги. Полиция практически уверена, что нападавший был один. Следователи сообщили, что этот человек застрелился. В 2:24 стало известно, что злоумышленником был 18-летний Дэвид С. По данным полиции, он не имеет ничего общего с террористами "Исламского государства".

В воскресенье следователи подтверждают свое предположение о том, что его действия не имели ни политических, ни религиозных мотивов. Проблемы в школе следователи подтверждать не хотели. По их мнению, случайным является и то, что многие из почти исключительно молодых жертв имели иностранные корни. Среди жертв злоумышленника его одноклассников не было. Несколько лет назад над преступником издевались трое подростков, против них даже было возбуждено уголовное дело, но среди жертв их нет.

Свое преступление Дэвид С. планировал больше года. По данным следствия, его приготовления начались летом 2015 года. По словам Хаймбергера, С. начал планирование после того, как посетил и сфотографировал места массового убийства в Виннендене.

Он также написал своего рода манифест, "в котором описал свои планы", говорит Хаймбергер. Но из-за обилия данных на ПК информация еще не была оценена в полной мере. Хаймбергер исправил прежнее заявление полиции о том, что в комнате Дэвида С. был обнаружен "манифест" норвежского массового убийцы Андерса Брейвика. Это не соответствовало действительности. Значит, это просто совпадение, что С. совершил эти убийства 22 июля, в пятую годовщину преступления Брейвика? Может быть, да, может быть, нет. "Мы не знаем, почему он выбрал именно это место и это время", - сказал Хаймбергер.

На лечении из-за депрессии и тревожного расстройства

Дэвид С. - "явный поклонник компьютерных игр со стрельбами". Для подготовки С. использовал известную компьютерную игру "Counter Strike". Глава Управления уголовного розыска Хаймбергер сказал: "Это игра, в которую играл почти каждый человек, совершивший массовое убийство ".

Найденный на его ПК протокол чата позволяет предположить, что он добыл себе оружие, пистолет модели Glock 17, в частной скрытой сети. Это когда-то рабочее оружие было превращено в бутафорское для театра, а затем снова в функционирующее [оружие]. На пистолете есть знак контроля Словакии.

Также была опровергнута информация о том, что преступник взломал другой действительный аккаунт Facebook, чтобы заманить потенциальных жертв на место преступления. Еще в мае он создал новый профиль, в котором скопировал существующий аккаунт девушки. Именно с помощью этого аккаунта он приглашал всех в пятницу, к 16 часам, к кафе Макдональдс возле торгового центра "Olympia". Следователи теперь также проверяют, были ли среди жертв те, кто откликнулся на это "приглашение". По предварительным данным, по крайней мере, тех, кто ответил ему в Facebook, не было среди погибших и пострадавших.

Прокурор Томас Штайнкраус-Кох подтвердил, что в 2015 году Дэвид С. два месяца находился на лечении в психиатрической клинике Харлахинг. Впоследствии он находился на амбулаторном лечении. Документы и психотропные препараты являются доказательством лечения от депрессии и тревожного расстройства. Был ли он во время преступления под воздействием наркотиков или лекарств, следователи смогут сказать только после результатов химико-токсикологической экспертизы.