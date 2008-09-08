Премьер Канады распустил парламент

Премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР распустил парламент и объявил о досрочных выборах, которые станут третьим общенациональным голосованием за последние четыре года.

Как передает Associated Press, С.ХАРПЕР заявил, что после выборов 14 октября ожидается формирование миноритарного правительства, однако, согласно опросам общественного мнения, Консервативная партия наберет большинство голосов, необходимых для управления страной без участия оппозиционных партий.