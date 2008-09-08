Гааге начинаются экстренные слушания по иску Грузии против РФ

В Международном суде начинаются экстренные трехдневные общественные слушания на основании обращения Грузии с иском против России в связи с событиями в Южной Осетии, передает ИТАР-ТАСС.

Грузинская сторона обратилась в высшую судебную инстанцию ООН с требованием определить временные меры в отношении России "в связи с ее действиями на и вокруг территории Грузии". Грузия обвинила Россию в нарушении Международной конвенции по устранению всех форм расовой дискриминации от 1965 года и попросила суд "принять безотлагательные меры" для защиты ее прав в южноосетинском конфликте.

Согласно утверждению грузинской стороны, "8 августа 2008 года Российская Федерация начала полномасштабное военное вторжение в Грузию для поддержки этнических сепаратистов в Южной Осетии и Абхазии", и что эта "военная агрессия привела к гибели сотен мирных жителей".