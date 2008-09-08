Президенту Франции Николя САРКОЗИ доверяют 39% французов.

Как сообщает агентство Reuters, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Opinionway.

При этом, согласно результатам опроса, 59% французов не доверяют своему Президенту.

Опрос также продемонстрировал более широкую поддержку действиям премьера: Франсуа ФИЛЛОНУ доверяют 47% респондентов, не доверяют – 49%.

В то же время уровень поддержки французского президента вырос на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в начале июля, в то время как уровень поддержки премьера не изменился, сообщает агентство.

Опрос проводился с 1 по 4 сентября. Всего были опрошены 1006 респондентов в возрасте старше 18 лет.