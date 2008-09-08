Если Россия не выведет войска из Грузии, ЕС нажмет на газ

ЕС может давить на Россию через импорт газа, если войска РФ не будут выведены из Грузии.

Как сообщает агентство AFP, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел председательствующей в ЕС Франции, которое будет опубликовано в издании Newsweek 15 сентября.

“Важно остановить войну (в Грузии – УНИАН), отозвав войска”, - сказал Б.КУШНЕР.

“Если (вывод российских войск – УНИАН) не завершится, мы будем вынуждены отвечать жестче. Одной из реакций может быть Европейское бюро по закупке газа, что будет означать солидарность среди потребителей”, - добавил французский министр.

В то же время Б.КУШНЕР отметил, что ЕС не хочет усиливать конфронтацию с Москвой.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября состоялось заседание Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), на котором было одобрено решение о том, что 8 сентября Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Хавьер СОЛАНА и Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ посетят Москву и Тбилиси для того, чтобы лично отследить выполнение плана мирного урегулирования для Осетии, в частности, по выведению российских войск из Грузии на позиции, которые они занимали до 7 августа – даты начала вооруженного конфликта.