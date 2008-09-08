Премьер-министру Таиланда грозит отставка за участие в кулинарном шоу

Премьер-министр Таиланда может быть отправлен в отставку из-за участия в кулинарном телешоу

Последние дни в стране проходят акции протеста оппозиции. Их участники требуют отставки правительства во главе с Самаком Сунтараветом. Однако он отказался уходить. Теперь отправить премьера в отставку может суд. Причиной стало то, что Сунтаравет до вступления в должность вёл кулинарное телешоу и ещё несколько раз участвовал в нём уже после избрания на пост главы правительства. По Закону госчиновники в Таиланде не могут заниматься коммерческой деятельностью. Если Конституционный суд признает Сунтаравета виновным, то он будет вынужден уйти в отставку.

Акции протеста оппозиции не прекращаются в Таиланде с 26 августа.

Эхо Москвы