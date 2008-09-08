В столице Болгарии взорваны два кафе

В двух разных кафе в болгарской столице сегодня ночью прогремели два взрыва, серьезные ранения получили четыре человека.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Болгарии, в двух различных кафе около полуночи местного времени, сработали взрывные устройства. Серьезно пострадали двое мужчин, которые в критическом состоянии доставлены в больницу, ранения осколками стекла получили две женщины. Район места происшествия оцеплен полицией, здесь работают спасатели, медики, пожарные. Точное количество пострадавших уточняется. Начато расследование обстоятельств инцидента.

ИТАР-ТАСС