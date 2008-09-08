Ураган «Айк» накрыл побережье Кубы

Ураган «Айк» накрыл северо-восточное побережье Кубы, сообщила национальная метеорологическая служба.

Скорость ветра составляет 195 км/ч, ураган несет с собой ливневые дожди.

По сообщению службы, ураган накрыл побережье около Пунта Лукреция, в 510 км юго-восточнее Гаваны.

По последним данным, количество погибших от урагана и наводнений на Гаити достигло 58 человек. Кроме того, обрушился мост, который был последней наземной дорогой в город Гонаив.

Газета.ру