Ураган «Айк» накрыл побережье Кубы
08:08, 08 сентября 2008Мир
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Скорость ветра составляет 195 км/ч
Ураган «Айк» накрыл северо-восточное побережье Кубы, сообщила национальная метеорологическая служба.
Скорость ветра составляет 195 км/ч, ураган несет с собой ливневые дожди.
По сообщению службы, ураган накрыл побережье около Пунта Лукреция, в 510 км юго-восточнее Гаваны.
По последним данным, количество погибших от урагана и наводнений на Гаити достигло 58 человек. Кроме того, обрушился мост, который был последней наземной дорогой в город Гонаив.
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