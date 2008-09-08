Американцы тренировали грузинский спецназ по хорватской программе
Война помешала закончить курс
Военные США проводили тренировки 80 грузинских спецназовцев за несколько месяцев до того, как Грузия напала на Южную Осетию, пишет британская газета Financial Times.
Издание ссылается на полученные эксклюзивные документы и интервью с американскими военными. Стало известно, что тренировку осуществляли опытные американские солдаты и два военных инструктора.
Команда из 15 человек проводила обучение на грузинской базе специальных подразделений на окраине Тбилиси. Обучение проводилось по программе США, которая в 1995 году была опробована в Хорватии в рамках операции хорватских вооруженных сил по захвату района Краины.
Первая часть тренировочного курса проходила с начала года, вторая 70-дневная часть должна была начаться 11 августа. Американские военные инструкторы прибыли в Грузию 3 августа, за несколько дней до эскалации конфликта.
Информация о вмешательстве Пентагона добавляет масла в огонь недавних обвинений премьер-министра России Владимира Путина, который считает, что США "дирижировали" войной на Кавказе, отмечает газета.