Эстония направила в Грузию саперов

Группа из пяти саперов Спасательного департамента Эстонии отправилась в субботу в Грузию, где приступит к обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов на местах боев и бомбежек, сообщила пресс-служба департамента.

По информации пресс-службы, эстонские саперы в субботу вылетели из Таллина в Прагу, откуда отправятся в Тбилиси. Конкретные задачи саперов будут определены на месте.

"Прежде всего они доберутся до Тбилиси, и там выяснится, где их помощь требуется больше всего. В принципе, они будут заниматься тем же самым, что делают в Эстонии, то есть отыскивать и обезвреживать неразорвавшиеся взрывные устройства", - сказала пресс-секретарь Спасательного департамента Беата Перенс.

Предположительно, саперы пробудут в Грузии три недели.