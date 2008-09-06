От Президента Турции требуют признать геноцид армян

В Армении организована массовая акция протеста, приуроченная к визиту президента Турции Абдуллы Гюля.

В аэропорту Еревана, куда прибыл его самолет, собрались сторонники армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". Они подняли плакаты с лозунгами "Признайте геноцид армян", "Откройте границы без предварительных условий", сообщает Лента.ру.

Несколько сотен демонстрантов с армянскими флагами выстроились вдоль дороги, ведущей из аэропорта в Ереван. Организаторы акции пообещали, что "живая цепь" протянется до самого центра города, сообщает AFP.

Абдулла Гюль прилетел в Ереван по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна. Формальным поводом стал футбольный матч между сборными командами двух стран. Визит главы турецкого государства в Армению проходит впервые.

В Ереване приняты беспрецедентные меры безопасности. Президентский балкон на стадионе, откуда главы двух государств будут следить за футбольным матчем, огражден пуленепробиваемым стеклом.