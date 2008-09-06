Польша взялась "разваливать" российско-немецкий проект

Российско-грузинский конфликт требует пересмотра плана по строительству газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря для экспорта российского газа в Европу. Как передает Рейтер, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд ТУСК сегодня в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung.

По мнению Д.ТУСКА, европейским странам не следует впадать в еще большую зависимость от поставок энергоносителей из России, претворяя в жизнь подобные проекты.

Д.ТУСК призвал европейские страны «искать новых, альтернативных поставщиков энергии». «Тогда Россия не сможет оказывать влияния», - сказал он.

Газопровод «Северный поток» должен соединить балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда, минуя территорию Польши и прочих транзитных государств с тем, чтобы исключить возможные политические риски и снизить стоимость транспортировки российского газа. В его строительстве участвуют российская газовая монополия «Газпром» и немецкие энергетические концерны E.ON и BASF.

Польша, Литва и Эстония недовольны тем, что оказались в стороне от нового газотранспортного маршрута, первые поставки по которому должны начаться в 2011 году.

Некоторые европейские страны высказали озабоченность зависимостью от поставок российских энергоносителей в связи с конфликтом между Москвой и Тбилиси.

Как сказал Д.ТУСК, странам Евросоюза «совершенно необходимо» сообща решать вопрос с поставками энергии. Он выступил против того, чтобы отдельные страны в одностороннем порядке предпринимали шаги в этом направлении.

«Европейцам пора задуматься, как обрести по крайней мере частичную независимость от российской нефти и газа», - сказал польский премьер-министр.