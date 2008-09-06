В Каире на жилой район обрушилась скала: около 20 погибших

Количество погибших в Каире в результате оползня увеличилось до 20, около 40 ранены.

Как передает радиостанция «Эхо Москвы», на жилой район, расположенный на востоке города, обрушилась скала. Предположительно, обвал мог произойти из-за проводившихся в этом районе работ по ремонту водопровода. Очевидцы рассказывают, что люди, погребенные на глубине 4-5 метров, живы и звонят по мобильным телефонам с просьбами о помощи.

Спасатели отмечают, что египетское правительство недостаточно оперативно реагирует на эту трагедию. На место катастрофы до сих пор не приехал министр строительства и жилья, у которого находятся все карты и планы пострадавшего района. Ситуация осложняется и тем, что жилой квартал был возведен стихийно, без санкций властей, с нарушением строительных норм.

По официальным данным, из-под руин извлечены 20 погибших и около 40 пострадавших.