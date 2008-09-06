Пакистан возглавил муж убитой Беназир Бхутто

Асиф Али ЗАРДАРИ, сопредседатель Пакистанской народной партии, победил на президентских выборах в Пакистане с подавляющим преимуществом, передает NEWSru.

По предварительным данным, в парламенте страны (Сенат и Национальная ассамблея) за него отдали свои голоса 63 процента депутатов, в парламенте Синда 98 процентов, Белуджистана 91 процент, Северо-Западной пограничной провинции 86 процентов. Общее количество голосов, отданных за Зардари уже составляет 460, что означает его победу еще до подсчета результатов в парламенте провинции Пенджаб.

Свои кандидатуры на пост главы исполнительной власти страны предложили несколько десятков политиков, однако реальными кандидатами считаются лишь трое - сопредседатель ППН А.ЗАРДАРИ, бывший член Верховного суда Саид уз-Заман СИДДИКИ, представляющий ПМЛ-Н, а также сенатор Мушахид ХУСЕЙН, которого выдвинула бывшая правящая партия Пакистанская мусульманская лига (К) (ПМЛ-К).