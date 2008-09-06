Источник в окружении Соланы: никто не собирался говорить о членстве Украины...

ЕС хочет дать Украине положительный сигнал на саммите в Эвиане, однако о европейской перспективе речь не идет.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил источник в окружении Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС Хавьера СОЛАНЫ.

«Никто и не собирался говорить о членстве Украины... Однако мы хотим дать очень положительный сигнал», - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, собеседник отметил, что политическая ситуация в Украине, «бесспорно повлияла» на окончательное решение текста финальной декларации саммита.

«Политическая стабильность – это залог реформ, и мы готовы помогать стране настолько, насколько продвигаются реформы», - заявил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября во французском Эвиане состоится саммит Украина-ЕС. Дипломатические источники сообщают, что из-за внутренних политических проблем Украина не получит европейской перспективы на саммите.