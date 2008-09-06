Взрыв в Пакистане: погибли более 10 человек
13:49, 06 сентября 2008Мир
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В воздух взлетела машина
Более 10 человек погибли в результате взрыва в Пакистане. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Согласно сообщению, взрыв прогремел в городе Пешавар на северо-западе страны. По данным полиции, заминированная автомашина взлетела на воздух возле одного из блок-постов. Взрывом повреждено более 10-ти автомобилей и несколько расположенных поблизости зданий.
Ни одна из местных экстремистских группировок ответственность за взрыв на себя не взяла.
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