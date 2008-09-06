Взрыв в Пакистане: погибли более 10 человек

Более 10 человек погибли в результате взрыва в Пакистане. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Согласно сообщению, взрыв прогремел в городе Пешавар на северо-западе страны. По данным полиции, заминированная автомашина взлетела на воздух возле одного из блок-постов. Взрывом повреждено более 10-ти автомобилей и несколько расположенных поблизости зданий.

Ни одна из местных экстремистских группировок ответственность за взрыв на себя не взяла.