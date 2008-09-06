Тбилиси подает на Москву в Международный суд ООН в Гааге

Грузия направила иск в Международный суд ООН в Гааге после событий, произошедших в августе в Южной Осетии, обвинив Москву в нарушении прав человека в Абхазии и Южной Осетии.

Как передает Рейтер, Тбилиси также призвал суд, рассматривающий споры между государствами, обязать Россию прекратить ее действия.

Обе страны выскажут свои точки зрения во время экстренного трехдневного заседания, которое начнется в понедельник. Ожидается, что решение о рассмотрении дела будет вынесено через несколько недель.

Рассмотрение дела в Гаагском суде может затянуться на несколько лет, и, по словам экспертов, Грузия просто стремится привлечь к конфликту внимание.

«Мы знаем, что подобные процедуры могут занять годы», - сказала Рейтер посол Грузии в Нидерландах Майя ПАНДЖИКИДЗЕ. Он также надеется, что «суду не понадобится так много времени как в других случаях, потому что на этот раз ситуация в зоне конфликта очень сложная, и нам необходимо решение как можно скорее, ведь страдает население».