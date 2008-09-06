Чехия не удивится, если российскиме войска вторгнутся в Крым

Правительство Чехии не исключает, что Крым может стать следующей целью российской великодержавной политики, передает “Немецкая волна”.

Учитывая вторжение российских войск на территорию Грузии, заместитель министра иностранных дел Томаш ПОЯР заявил, что не удивится, если в будущем подобные события произойдут, например, в Крыму.

«Ситуация там является не очень стабильной, и совсем не сложно спровоцировать нестабильность в этом регионе», - сказал Т.ПОЯР.

Между тем министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung подтвердил, что Россия выдает украинским гражданам в Крыму российские паспорта. По его словам, на обращение к российской стороне с просьбой сообщить о количестве выданных паспортов МИД Украины ответа так и не получил.