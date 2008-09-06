Саакашвили на месяц перенес довыборы в парламент Грузии
10:30, 06 сентября 2008Мир
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Военное положение помешало...
Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ своим указом перенес на 3 ноября довыборы в парламент Грузии и выборы в Верховный совет Аджарии, которые ранее были назначены на 4 октября, передает Газета.ru.
Как сообщили в субботу в Госканцелярии Грузии, решение президента мотивируется тем, что введенное в августе и отмененное на этой неделе военное положение делало невозможной предвыборную борьбу политических сил.
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