ФРГ вынесла урок из войны на Кавказе

Германия рассматривает возможность создания стратегического газового резерва на случай сокращения поставок, передает "Газета.ru" со ссылкой на The Financial Times.

Как отмечает издание, это является признаком растущего беспокойства Берлина относительно зависимости от поставок углеводородов из России.

Германия на 40% зависит от поставок природного газа из России. На данный момент в стране не существует резервов природного газа на случай проблем с поставками. Энергетические компании отмечают, что долгосрочные контракты, заключенные с Россией, являются гарантией надежности поставок газа, но у правительства нет такой уверенности.

«Конфликт в Грузии показал, что мы не можем позволить себе усугублять одностороннюю зависимость (от поставок газа из России)», - сказал министр экономики ФРГ Михаэль ГЛОСС.

Министерство экономики ФРГ проанализирует все издержки, связанные с созданием газового резерва, так как осуществление этого проекта может привести к повышению цен на газ в Германии. Министерство планирует провести переговоры с энергетическими компаниями и международными партнерами.

Согласно оценками экспертов, создание стратегического газового резерва на 90 дней будет стоить около 2 млрд. евро.

Германия может столкнуться с проблемой энергодефицита из-за принятого в 2002 году решения о выведении из эксплуатации 17 функционирующих атомных электростанций.

Как сообщал УНИАН, в конце августа официальный представитель правительства Германии Томас СТЕГ заявил, что Германия призывает Россию ускорить урегулирование кавказского конфликта, отметив, что, в противном случае, без содействия Евросоюза РФ будет тяжело модернизировать газовую инфраструктуру.

При этом Т.СТЕГ подчеркнул, что Россия является важным, но не единственным поставщиком газа в Германию.