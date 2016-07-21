Bild: Война против детей

Об этом сообщает Юлиан Рёпке в статье "Война против детей", опубликованной на сайте издания Bild.

На протяжении всего вторника, с утра до ночи, над жилыми районами Алеппо летали самолеты и вертолеты ВВС диктатора Башара аль-Асада. Согласно данным активистов, в атаках участвовали и российские истребители. Кроме того, армия Асада обстреливала город баллистическими ракетами.

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В соответствии с "Местными координационными комитетами Сирии", организации, которая подсчитывает жертв войны, только во вторник во время сирийских и российских воздушных налетов на город Алеппо погибли 25 человек, среди них шесть детей.

Нерожденный ребенок погиб во время атаки Асада

Особенно тяжело смотреть на фотографии после жуткого нападения с применением артиллерии на подконтрольный повстанцам жилой район.

Помимо других, была тяжело ранена беременная женщина на последнем месяце, вскоре после этого она умерла. По сообщениям информационного агентства "Aleppo Media Center", медработники вызвали преждевременные роды и в течение нескольких минут боролись за жизнь нерожденного ребенка. Но безрезультатно.

Повстанцы обезглавили ребенка

В понедельник повстанцы опубликовали видео, которое показывает, какими жестокими дикарями могут быть оппозиционные фракции в Алеппо.

Бойцы, предположительно принадлежащие к исламистской группировке "Харакат Нур аль-Дин аль-Зенки", обезглавили мальчика 10-13 лет, которого, по их же словам, они недавно взяли в плен. По информации повстанческой группировки, речь шла о ребенке-солдате из борющейся на стороне Асада палестинской группировки "Ливаа Аль-Кудс", которого они захватили во время боя к северу от Алеппо.

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Верные Асаду боевики отрицают, что это один из их бойцов, и утверждают, что повстанцы похитили ребенка из соседнего лагеря для беженцев, чтобы позже убить его.

Согласно заявлению группировки, которое издание BILD получило в распоряжение, участники преступления были взяты под стражу и в скором времени будут осуждены за их действия. "Все, кто участвовал в преступлении, были арестованы и переданы следственному комитету", говорится в заявлении группы.

Также в этом кровавом преступлении шокирует то, что речь идет о повстанческой группировке "Нур аль-Дин аль-Зенки", которой страны Персидского залива поставляют оружие, в том числе современные американские противотанковые пусковые установки типа BGM 71. До сих пор группировка не была замечена в убийствах пленных. После видео с обезглавливанием ребенка, зарубежные сторонники могут пересмотреть решение о поставках вооружения.

Много погибших во время атаки США на район ИГ

Сообщается также о нескольких разрушительных атаках США на подконтрольные ИГ деревни в районе Алеппо, вблизи турецкой границы.

Согласно информации "Сирийской обсерватории по правам человека" в Лондоне, были убиты, по меньшей мере, 56 гражданских лиц, в том числе одиннадцать детей. Активисты в регионе, выступающие против ИГ, сообщают о 160 жертвах среди гражданского населения, которые погибли в результате бомбардировок деревни Аль Токар истребителями США.

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Согласно заявлению группировки, предполагаемая атака США окажется невероятно разрушительной, потому что способствует радикализации еще большего количества людей и толкает их к ИГ.

Тем временем, вооруженные силы США подтвердили, что у них есть информация об атаке с жертвами среди гражданского населения, они будут проводить расследование. Если обвинения подтвердятся, тогда можно будет делать выводы, заявил представитель в Багдаде.

Своими авиаударами США поддерживают, в основном, курдские "Сирийские демократические силы" в регионе, которые вместе с арабскими союзниками пытаются изгнать ИГ с севера Сирии.