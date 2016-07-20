В Берлине произошел мощный взрыв (фото)

16:46, 20 июля 2016
Мир
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В Берлине прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают, что взорвался грузовик или автобус.

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Один из пользователей в Твиттере сообщил, что инцидент произошел на площади Фридрихсхайн, затем над площадью поднялся столб черного дыма.

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