В Берлине произошел мощный взрыв (фото)

Один из пользователей в Твиттере сообщил, что инцидент произошел на площади Фридрихсхайн, затем над площадью поднялся столб черного дыма.

Взрыв в #Берлин, #Германия. США не связанные с терроризмом. Тракторный прицеп загорелся в результате звуками взрыва pic.twitter.com/Q2dClI0D9E — News_Executive (@News_Executive) 20 Июля, 2016