В Берлине произошел мощный взрыв (фото)
16:46, 20 июля 2016Мир
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В Берлине прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают, что взорвался грузовик или автобус.
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Один из пользователей в Твиттере сообщил, что инцидент произошел на площади Фридрихсхайн, затем над площадью поднялся столб черного дыма.
Взрыв в #Берлин, #Германия. США не связанные с терроризмом. Тракторный прицеп загорелся в результате звуками взрыва pic.twitter.com/Q2dClI0D9E— News_Executive (@News_Executive) 20 Июля, 2016
Ломая: огромный взрыв было слышно в #Берлин, #Германия - @ILNewsFlashpic.twitter.com/m2pp3Xwn7H— Бахтияр (@BaxtiyarGoran) 20 Июля, 2016
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