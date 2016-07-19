Die Presse: Теракт в Ницце вызвал волну гнева

Об этом пишет Рудольф Бальмер в статье "Теракт в Ницце вызвал волну гнева", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В рамках трехдневного национального траура, в понедельник, в полдень, во Франции была объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце. Повсюду звонили церковные колокола, вся страна замерла. Но недалеко от места преступления на Английской набережной панихида приняла неожиданный для правительства поворот. Премьер-министр Мануэль Вальс, представитель социалистов, который хотел принять участие в этой церемонии на стороне консервативного правительства города, был освистан разъяренной толпой. Были слышны крики "Вальса в отставку!" и даже "Убийца!"

Это был не просто гневный эмоциональный порыв, это политическая демонстрация. В Ницце живут многие перемещенные после 1962 года "французы алжирского происхождения", город является оплотом крайних правых; "Национальный фронт" собрал здесь максимальное количество голосов.

Читайте такжеВодитель грузовика дважды попал на камеры, "репетируя" теракт на набережной в Ницце

Консервативная оппозиция уступает крайним правым в их резкой критике левого правительства. Она в какой-то степени возлагает ответственность за террористические атаки на правительство. В воскресенье вечером на телевидении экс-президент Франции Николя Саркози заявил: "Это тотальная война. Вопрос в другом: они или мы". Он убежден в том, что возможна "другая политика", но не уточняет, как мог бы сорвать планы Мохамеда Ляуэжа Булеля.

Оказавшись в обороне, в понедельник Вальс заявил, что Франция предотвратила нападение непосредственно перед чемпионатом Европы по футболу. Этот теракт мог бы быть особенно трагичным, сказал представитель социалистов в понедельник, по данным AFP. Но подробностей он не сообщил.

Отсутствие единства

От широкого, "всеобщего" единства, царившего в стране после нападений на "Charlie Hebdo" и Батаклан, ничего не осталось. Теракт в Ницце, в результате которого погибли 84 человека, и более чем 50 были тяжело ранены, вызвал не только ненависть в отношении террористов, но и гнев в адрес президента и правительства.

Согласно опросам, большинство людей не доверяют правительству, особенно в вопросах политики безопасности. Призыв к национальному единству утрачен. Что можно сделать, кроме того, чтобы обещать раскрыть всю правду? На следующий день после 14 июля министр внутренних дел Бернар Казнёв уже призывал "всех патриотов Франции, у которых есть желание", самим поучаствовать в поддержании порядка и безопасности. Любой гражданин, достигший 17 лет, с хорошим здоровьем, при наличии французского гражданства и отсутствии судимостей, может подать заявку на зачисление в резервные части.

Читайте также"Легкая добыча": дядя террориста из Ниццы рассказал о вербовке племянника боевиками ИГИЛ

Затем, после двух недель подготовки, этих добровольцев – в форме и вооруженных – могут задействовать на стороне полиции, жандармов и солдат для защиты своих сограждан. Разумеется, никто не планирует задействовать таких резервистов на передовой в конфликтах, но они могут участвовать в охране железнодорожных вокзалов, аэропортов и объектов общественного назначения. За свою службу они будут получать 50 евро в день, и дополнительную плату в случае задействования.

Идея не революционная, концепция существует уже более 100 лет. Ранее государство уже вызывало на службу бывших сотрудников полиции или жандармерии в чрезвычайных ситуациях. Новым будет масштаб этого гражданского формирования. В ближайшие несколько недель Казнёв хочет созвать 12 000 добровольцев, а к 2017 году их должно быть 40 000.

Обещанная Национальная гвардия

С помощью этого призыва правительство, несомненно, стремится сблизиться с населением. Такие же цели были и у проекта по созданию Национальной гвардии, которую президент Франсуа Олланд обещал еще после терактов 13 ноября. С тех пор это осталось просто заявлением, и это, пожалуй, одно из тех преступных упущений, которые теперь вызывают гнев в Ницце.