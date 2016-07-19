Британия не будет инициировать выход из ЕС в этом году

Об этом заявил правительственный юрист Джейсон Коппел во время слушаний в Высоком суде Лондона, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

На открытии первого судебного иска относительно процесса выхода Великобритании из ЕС юрист отметил, что Brexit будет запущен не ранее 2017 года.

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Как известно, семь частных исков было подано в суды Британии, которые оспаривают право премьер-министра активировать статью 50 Лиссабонского договора, по которой должен начаться процесс выхода Британии из ЕС.

Напомним, что юридическая фирма Mishcon de Reya из Лондона заявила, что начинает ряд юридических действий, направленных на то, чтобы требовать от британского правительства сначала получить согласие парламента на начало процедуры выхода из ЕС.

Юридическая фирма с 27 июня начала переписку с правительственными юристами, в которой настаивает на том, чтобы правительство гарантировало ее клиентам уважение к решению парламента.