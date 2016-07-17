На Тайване арестованы иностранцы, укравшие из банкоматов более 2 миллионов долларов

Полиция Тайваня сообщает, что ей удалось задержать троих из 16 иностранцев, которые обвиняются во взломе компьютерных систем целого ряда банковских машин и сняли более 80 миллионов тайваньских долларов (более 2 млн долларов наличными), передает Русская служба Би-Би-Си.

Один из подозреваемых был арестован в местном ресторане, после того как его узнал проходивший мимо полицейский. Арестованный - гражданин Латвии.

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Двое его сообщников, оказавшихся гражданами Румынии, были задержаны в гостиничном номере.

Полиция утверждает, что у арестованных обнаружено более половины украденных денег.

Остальные подозреваемые, в том числе двое граждан России, покинули Тайвань, заявляет полиция.

Как именно им удалось проникнуть в программное обеспечение банкоматов, пока неизвестно.