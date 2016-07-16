Граждан Украины в Турции просят не паниковать и при необходимости обращаться в Генконсульство

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.

"В связи с последними событиями в Турции просьба к гражданам Украины сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не принимать участия в протестных акциях и следить за официальными сообщениями", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Турции ввели военное положение и комендантский час, закрыты аэропорты

Для оперативной связи включена горячая линия Генконсульства Украины в Стамбуле - +90 530 612 5577 и МИД Украины - +380442381657.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулусі Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.