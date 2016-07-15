"Варварская и подлая атака": ООН осудила бойню на побережье в Ницце

Об этом говорится в заявлении Совбеза ООН.

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"Совбез ООН самым серьезным образом осуждает варварскую и подлую атаку вечером в День взятия Бастилии, 14 июля, в Ницце. Члены Совета выразили соболезнования семьям погибших, а также правительству Франции", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибло до 84 человек.