"Варварская и подлая атака": ООН осудила бойню на побережье в Ницце
09:29, 15 июля 2016Мир
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Совет Безопасности ООН осудил нападение в Ницце, произошедшее вчера вечером во время празднования Дня взятия Бастилии.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении Совбеза ООН.
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"Совбез ООН самым серьезным образом осуждает варварскую и подлую атаку вечером в День взятия Бастилии, 14 июля, в Ницце. Члены Совета выразили соболезнования семьям погибших, а также правительству Франции", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибло до 84 человек.
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