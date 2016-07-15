Другие страны ЕС могут последовать примеру Brexit - глава МИД Польши

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt, передает РБК.

«Существует опасность эффекта домино», — сказал глава МИД. По его мнению, ЕС необходимо срочно провести реформы и найти ответы на внутренние вызовы, в том числе миграцию, проблемы в экономике и вопросы внутренней и внешней безопасности.

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Ващиковский отметил, что сейчас в Польше не существует ни одной серьезной политической силы, которая призывала бы к проведению референдума по выходу из Евросоюза. «Я надеюсь, что мы примем решительные меры в связи с неосторожными действиями, предпринятыми европейскими реформаторами», — добавил он.

По словам главы МИД, вероятно, в решении британцев свою роль сыграл тот факт, что «Европа вмешивается в те области, где члены ЕС должны разбираться сами».​