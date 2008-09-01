Саркози: Украине еще рано в ЕС

Президент председательствующей в Европейском Союзе Франции Николя САРКОЗИ заявляет, что для присоединения Украины к ЕС нужно еще много сделать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам чрезвычайного заседания Европейского Совета (саммита председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

“Мы должны еще много сделать для усиления отношений с Украиной перед вступлением”, - сказал Президент Франции.

“Нужно отметить, что Украина еще не сформулировала однозначной заявки”, - прибавил он.

Н.САРКОЗИ также напомнил, что вопросы усиления сотрудничества с Украиной будут обсуждаться на саммите Украина-ЕС через неделю, 9 сентября, в Эвиане (Франция).