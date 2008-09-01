ЕС осуждает действия России в Грузии

Европейский Союз осудил действия России у Грузии и признание независимости самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии, призвав РФ к диалогу на принципах международного права.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в одобренных сегодня на заседании Европейского Совета (саммите председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) выводах.

“Европейский Совет серьезно обеспокоен открытым конфликтом, которой вспыхнул в Грузии, жестокостью, которой он отличался, и непропорциональной реакцией России”, - отмечается в выводах ЕС.

Европейский Совет подчеркнул, что такие военные действия не являются решением и не являются приемлемыми, выразив скорбь по погибшим мирным жителям и страданиям гражданского населения.

Кроме того, европейские лидеры осудили одностороннее решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

“Это решение является неприемлемым, и Европейский Совет призывает другие страны не признавать провозглашенную независимость, а также поручить Еврокомиссии изучить конкретные последствия, которые могут вытекать из этого”, - написано в итоговом документе саммита.

В то же время лидеры ЕС отметили, что, учитывая взаимозависимость России и ЕС, а также на фоне глобальных проблем, которые стоят перед ними, не существует альтернативы для общих отношений, кроме отношений на базе сотрудничества, доверия и диалога, на основании уважения верховенства права и принципов, признанных Хартией ООН и ОБСЕ.

“Мы призываем Россию сделать с нами этот взаимовыгодный фундаментальный выбор взаимопонимания и сотрудничества”, - отмечается в выводах.

Лидеры ЕС также призывали Совет ЕС и Еврокомиссию рассмотреть ситуацию в ее разных измерениях относительно последующего сотрудничества с Россией к следующему саммиту Россия-ЕС, запланированного на 14 ноября в Ницце.