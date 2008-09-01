Правозащитники опубликовали данные о преступлениях осетинских ополченцев

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала фотографии и точные данные о состоянии грузинских сел вокруг Цхинвали, почти полностью уничтоженных осетинскими ополченцами.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Human Rights Watch.

«Обнародованные программой UNOSAT недавние спутниковые снимки подтверждают массовую практику поджогов в грузинских селах на территории Южной Осетии. Детальный анализ снимков пяти грузинских сел вокруг Цхинвали свидетельствует о том, что разрушения там являются следствием поджогов, а не боевых действий. «Во время исследований в регионе сотрудники нашей организации своими глазами видели, как осетинские ополченцы грабят и жгут грузинские села. Фотографии из космоса только подтверждают массовый характер этой практики на протяжении последних двух недель», - сказала заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел ДЕНБЕР.

Среди снимков присутствует карта пожаров в грузинских селах вокруг Цхинвали. Из нее следует, что дома там горели, как минимум, 10, 12, 13, 17, 19 и 22 августа, в то время как активные боевые действия в этом районе прекратились еще 10 августа. Даты снимков связаны с тем, что в другие дни этот район закрывали облака.

На сайте опубликована также серия из шести снимков высокого разрешения территории Южной Осетии, протяженностью 9 км к северу от Цхинвали. На снимках видно, что большинство сел разрушены.

Фотографии дают веские основания утверждать, что большинство разрушений в пяти селах (Тамарашени, Кехви, Нижние Ачавети, Верхние Ачавети, Курта) были вызваны поджогами. На снимках высокого разрешения не видно никаких воронок ни от артиллерийского или ракетного обстрела, ни от бомбежек. Внешние и внутренние стены большинства пострадавших домов стоят, в то время как деревянные конструкции крыш обрушились. Только вдоль шоссе через Тамарашени есть несколько домов с разрушенными внешними стенами, что могло быть вызвано обстрелом из танковых пушек. Свидетели из числа грузинского населения этого села говорят, что 10 августа российские танки неоднократно стреляли по домам.

Сотрудники Human Rights Watch наблюдали разграбление Тамарашени и соседних грузинских сел осетинскими ополченцами. Они также сфотографировали догоравшие и горевшие дома в Тамарашени. Жители сел Тамарашени, Нижние Ачавети и Кехви говорили, что осетинские ополченцы систематически грабят и жгут грузинские дома. «В селе Кехви многие дома был подожжены ополченцами незадолго до прибытия туда наших сотрудников, которые на месте сфотографировали пожары», – отметил сотрудник организации.

В разговорах с сотрудниками Human Rights Watch несколько осетинских ополченцев открыто признавали, что дома жгут их товарищи, чтобы грузинам некуда было возвращаться. «Все это лишь добавляет убедительности доказательствам фактов военных преступлений и серьезных нарушений прав человека. В совокупности это должно убедить российские власти в необходимости уголовного преследования за такие преступления», - заявила Р.ДЕНБЕР.

В частности, в Тамарашени эксперты UNOSAT насчитали 177 разрушенных или сильно поврежденных домов, что составляет почти 100%. В селе Нижние Ачавети разрушено 87 домов, серьезно повреждено 28 (всего 115); в селе Верхние Ачавети разрушено 56 домов, серьезно поврежден 21 (всего 77); в селе Курта разрушено 123 дома, серьезно поврежден 21 (всего 144); в селе Кехви разрушено 109 домов, серьезно повреждено 44 (всего 153); в селе Кемерти разрушено 58 домов, серьезно повреждено 20 (всего 78); в селе Дзарцеми разрушено 29 домов, серьезно повреждено 10 (всего 39).