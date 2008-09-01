Газпром на 2 дня прекратит поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа»

ОАО "Газпром" (Россия) прекратит транзит газа по газопроводу «Ямал - Европа» с 16.00 мск 2 сентября по 22.00 мск 3 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, с 22.00 мск 3 сентября по 22.00 мск 4 сентября поставки газа будут осуществляться в объеме 50 млн. кубометров в сутки. Информация предоставлена на основании запросов компаний "ЕвРоПол ГАЗ" и Wingas о проведении плановых ремонтных работ на территории Польши и Германии.

После окончания ремонтных работ, с 22.00 мск 4 сентября, транспортировка по газопроводу «Ямал - Европа» будет осуществляться в полном объеме в соответствии с заявками потребителей Германии и Польши.

Поставки газа европейским потребителям будут компенсированы за счет увеличения объемов транзита по альтернативным маршрутам.

Справка УНИАН. Проектная мощность газопровода «Ямал - Европа» составляет 100 млн. кубометров в сутки. Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе. Проходит через территорию Беларуси и Польши. АО "ЕвРоПол ГАЗ" является собственником газопровода «Ямал - Европа» на территории Польши протяженностью 684 км, а также пяти компрессорных станций. При работе пяти действующих компрессорных станций ежегодная производительность газопровода составляет около 30 млрд. кубометров.

Основными акционерами АО "ЕвРоПол ГАЗ" являются «Газпром» и Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). В 2007 году в Польшу было экспортировано около 7 млрд. кубометров российского газа.