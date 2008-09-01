Грузия призналась в использовании кассетных бомб в Южной Осетии

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Грузия признала использование ее вооруженными силами кассетных бомб в ходе военной операции в Южной Осетии. Как сообщает Associated Press, в поступившем правозащитникам письме из Министерства обороны Грузии подтверждается применение этих боеприпасов в районе Рокского туннеля, соединяющего Северную и Южную Осетии.

В Тбилиси заявили, что использовали кассетные бомбы М85. Агентство отмечает, что аналогичные боеприпасы использовал Израиль во время войны с "Хизбаллой" в Южном Ливане в 2006 году.

Ранее Human Rights Watch обвинила в использовании кассетных бомб Россию, однако в Генштабе опровергли эти утверждения, напоминает Лента.ру.

В мае 2008 года в Дублине более ста государств одобрили текст конвенции, запрещающей производство и применение кассетных боеприпасов. Ни Россия, ни Грузия не принимают участие в этой конвенции.

Особенностью кассетных бомб является наличие в их составе нескольких боевых элементов, которые рассеиваются в воздухе и за счет этого увеличивают площадь и эффективность поражения по сравнению с обычными боеприпасами. В то же время бомбы данного типа представляют серьезную угрозу для мирного населения, поскольку не все боевые элементы - а их количество может доходить до нескольких десятков и даже сотен - подрываются при падении. Часть из них, фактически, превращается в мины замедленного действия.