В Грузии объявили сокращенный рабочий день

Десятки тысяч жителей Тбилиси вышли сегодня на улицы столицы Грузии с государственными флагами в руках, чтобы соединить руки в живой цепи с призывом к Европе и всему миру выступить против действий России и поддержать Грузию.

Как сообщает агентство "Новости-Грузия", широкомасштабная акция под девизом «Stop Russia» проводится в день специального саммита Евросоюза, созванного Президентом Франции Николя САРКОЗИ для обсуждения действий России в отношении Грузии.

Живая цепь выстраивается по центральным улицам Тбилиси, от площади Свободы до здания Посольства РФ в Грузии в районе Ваке, и оттуда по параллельным улицам до патриаршего собора Самеба (Святой Троицы).

Аналогичные акции проходят сегодня и в других городах Грузии.

Проведение мирной акции благословил Католикос-Патриарх Всея Грузии ИЛЬЯ II. Во всех действующих церквях Грузии звонят колокола.

К акции также присоединятся Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ и председатель парламента Грузии Давид БАКРАДЗЕ.

В связи с проведением массовой мирной манифестации МВД Грузии ограничило движение транспорта в Тбилиси, в большинстве учреждений и предприятий Грузии объявлен сокращенный рабочий день.

М.СААКАШВИЛИ, выступая вечером в воскресенье по национальному телевидению, призвал общественность страны выйти в понедельник на улицы и поддержать акцию с призывом к Евросоюзу.