Солана советует дождаться решения ЕС

Европейский Союз поддерживает территориальную целостность Грузии и намерен оказать ей дополнительную экономическую и гуманитарную помощь.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ладо ГУРГЕНИДЗЕ.

«Грузия пострадала в результате конфликта, и мы должны оказать экономическую помощь народу Грузии по восстановлению страны, а также подержать людей, бежавших из зоны конфликта», – сказал он.

«Сегодня на саммите мы продолжим активную работу последних дней и определим, как двигаться дальше в отношениях с Россией», – отметил Х.СОЛАНА.

В то же время он не дал ответа на вопрос, намерен ли Евросоюз замораживать или откладывать на более поздний срок второй раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. «Я ничего не могу сказать. Дождемся решения саммита», – сказал Верховный представитель ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит чрезвычайное заседание Европейского Совета, на котором планируется обсудить ситуацию в Грузии и состояние отношений ЕС с Россией. Чрезвычайное заседание Европейского Совета было созвано впервые после 2003 года, когда обсуждалось начало войны в Ираке.