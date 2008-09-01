Россия вошла в десятку крупнейших кредиторов США

Россия заняла восьмую строчку в рейтинге держателей государственного долга США по версии журнала "Финанс". Доля России в американском госдолге на 30 июня 2008 года составляла 2,5 процента - 65,3 миллиарда долларов.

Первое и второе места рейтинга занимают Япония (госдолг США - 583 миллиарда долларов) и Китай (503 миллиарда долларов, без учета долгов перед Гонконгом и Макао). На эти две страны приходится более 40 процентов госдолга США. При этом долг перед Китаем растет на 25 процентов в год, сообщает Лента.ру.

Также в десятку крупнейших кредиторов правительства США вошли Великобритания, Люксембург, Гонконг, Швейцария, страны Карибской офшорной зоны и страны-экспортеры нефти (Венесуэла, ОАЭ, Эквадор, Иран, Ирак Кувейт, Оман и другие. Объединены в рейтинге в одну группу - прим. "Ленты.Ру").

На начало апреля 2008 года совокупный внешний долг США, включая обязательства частного сектора, составлял 13,77 триллиона долларов США. При этом прогнозируемый ВВП страны в 2008 году составит 14, 4 триллиона долларов. Еще в 2003 году совокупный внешний долг США составлял лишь 6,95 триллиона долларов.

Стоит отметить, что с 2000 года доля зарубежных правительств во внешних государственных долгах США выросла с 52,6% до 73,9% в 2007 году.

Власти США регулярно поднимают предельный объем заимствований, чтобы избежать технического дефолта.