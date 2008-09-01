В МИД Грузии вызван посол России

11:43, 01 сентября 2008
Мир
2258

Ему будет вручена нота протеста

В министерство иностранных дел Грузии вызван посол России в Грузии Вячеслав Коваленко. Ему будет вручена нота протеста.

Как сообщили в МИД Грузии, после вручении ноты грузинская сторона официально начнет процедуру по приостановлению дипломатических отношений с Москвой.

Дипломатические отношения Грузии с Россией будут сохранены на минимальном уровне, чтобы Грузия смогла защищать интересы своих граждан, проживающих в России.

Газета.ру

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter