В МИД Грузии вызван посол России
11:43, 01 сентября 2008Мир
2258
Ему будет вручена нота протеста
В министерство иностранных дел Грузии вызван посол России в Грузии Вячеслав Коваленко. Ему будет вручена нота протеста.
Как сообщили в МИД Грузии, после вручении ноты грузинская сторона официально начнет процедуру по приостановлению дипломатических отношений с Москвой.
Дипломатические отношения Грузии с Россией будут сохранены на минимальном уровне, чтобы Грузия смогла защищать интересы своих граждан, проживающих в России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter